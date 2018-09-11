Нацбанк утвердил основы денежно-кредитной политики на 2019 год

Роль НБУ в экономических процессах в последующие годы должна быть большей

Совет Национального банка Украины (НБУ) утвердил Основные принципы денежно-кредитной политики на 2019 год и среднесрочную перспективу.

Об этом сообщил член совета Василий Фурман на своей странице в Facebook.

"Сегодня (11 сентября – ред.) Совет НБУ утвердил Основные принципы денежно-кредитной политики на 2019 и среднесрочную перспективу", – отметил Фурман.

Напомним, что основными принципами денежно-кредитной политики на 2018 год и среднесрочную перспективу предусматривалось, что среднесрочная цель по инфляции (прирост индекса потребительских цен в годовом измерении) составит 5% ± 1 п. п. и будет достигаться в 2018-2020 годах.

Напомним, ранее в Кабинете министров заявили, что полномочия Нацбанка в проведении монетарной политики нужно ограничить, передав ряд функций Совете по финстабильности.