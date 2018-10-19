Нацбанк утвердил механизм бронирования сделок по фьючерсным контрактам

Национальный банк Украины (НБУ) разработал и утвердил для банков механизм по формированию резервов по валютным форвардным и фьючерсным сделкам, который может быть задействован в случае необходимости для обеспечения финансовой стабильности.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Отмечается, что этот инструмент предотвращает системные риски, связанные с заключением контрактов, переменной величиной которых является валютный курс или цена банковского металла к валютному курсу.

Таким образом, постановлениями №107 и №108 от 16 октября созданы предпосылки для использования такого инструмента, само решение о применении этого механизма примет правление Нацбанка.

"До появления соответствующего отдельного решения правления указанные требования к резервированию по форвардным и фьючерсным контрактам применяться не будут", - подчеркнули в Нацбанке.

При использовании механизма, резервирование будет осуществляться по всем видам операций по форвардным и фьючерсным контрактам с поставкой или без поставки базового актива, переменной величиной которых является валютный курс или цена банковского металла к валютному курсу.

В таком случае резервы будут формироваться в национальной валюте, а обязательства по их формированию возникать со дня, следующего после даты заключения соглашения, и будет действовать до дня окончательного осуществления расчетов по сделке или его расторжения включительно.

Ставка резервирования будет неизменной на весь период действия контракта. Резервированию подлежат только те контракты, которые были заключены после официального введения требования отдельным решением правления.

"Появление нового механизма будет способствовать избеганию рисков накопления валютных дисбалансов, которые могут возникать в результате заключения участниками рынка контрактов по валютным форвардным и фьючерсным сделкам, а также позволит осуществлять одновременный контроль за соблюдением банками нормативов обязательного резервирования и резервирования по таким контрактам", – считают в НБУ.

Принятие решения о введении механизма требует утверждения отдельным нормативно-правовым актом, который должен содержать соответствующие сроки его вступления в силу.

Постановления вступили в силу сегодня, 19 октября.