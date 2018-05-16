Нацбанк упростил покупку валюты бизнесом

Национальный банк Украины (НБУ) предоставил заемщикам возможность выбирать банк с оптимальным курсом для покупки валюты.

Соответствующие изменения утверждены постановлением НБУ №53, которое вступает в силу с 17 мая, сообщает пресс-служба регулятора.

"Национальный банк Украины продолжает либерализовать условия покупки иностранной валюты и способствовать развитию экономической конкуренции на межбанковском валютном рынке Украины", - говорится в сообщении.

В частности, НБУ расширил возможности для клиентов-заемщиков выбирать оптимальный курс покупки иностранной валюты в уполномоченных банках с целью выполнения обязательств перед уполномоченным банком-кредитором по кредитному договору.

"До сих пор резидент-заемщик был вправе покупать иностранную валюту только через уполномоченный банк, обслуживающий кредитный договор. Отныне он сможет покупать ее и через другие банки по своему выбору, в которых у него должен быть открыт текущий счет в иностранной валюте", - объясняет регулятор.

Во-вторых, Национальный банк упростил для иностранных инвесторов порядок возврата инвестиций и доходов от их осуществления. Для этого для нерезидентов предусмотрена возможность покупать и репатриировать валюту в случае, если иностранные инвестиции были осуществлены за счет капитализации дивидендов (то есть путем направления дивидендов, начисленных компанией-эмитентом иностранному инвестору, непосредственно на увеличение уставного капитала этой компании.

Кроме того, НБУ отменил требование к банкам осуществлять взаимные расчеты по операциям по купле-продаже инвалюты и банковских металлов за гривни только после подтверждения соглашений с помощью средств Системы подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины.

"Отныне такие расчеты между банками могут осуществляться как до, так и после подтверждения соглашений по покупке и продаже иностранных валют и банковских металлов средствами этой системы", - резюмировали в Нацбанке.

Ранее сообщалось, что Нацбанк упростил условия валютных расчетов бизнеса за импорт товаров. В НБУ считают, что новая процедура осуществления авансовых платежей по внешнеэкономическим договорам будет способствовать дальнейшему оживлению внешней торговли и вместе с тем не создаст дополнительного давления на валютном рынке.