Нацбанк упростил доступ иностранцев к внутренним гособлигациям

Правление Национального банка Украины (НБУ) утвердило ряд изменений в нормативно-правовых актах для обеспечения законодательного урегулирования процесса размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Нацбанк внес изменения в акты для учета бумаг, полученных в качестве залога, а также разрешения на проведение операций с ОВГЗ нерезидентами и порядка покупки иностранной валюты с целью возврата за границу иностранных инвестиций.

Так, НБУ определил порядок обслуживания операций размещения ОВГЗ среди клиентов первичных дилеров, которые предоставляют доступ на первичный рынок ОВГЗ частным инвесторам.

Также регулятор установил особенности проведения расчетов по операциям с ОВГЗ, стороной которых является нерезидент:

- операции с банками и нерезидентами можно будет проводить без ограничений;

- операции с другими контрагентами можно будет проводить только на фондовой бирже с расчетами по принципу "поставка ценных бумаг против оплаты";

- для покупки иностранной валюты нерезидентами с целью возвращения за границу иностранных инвестиций по результатам операций с ОВГЗ необходимо будет подавать максимально упрощенный перечень документов.

Кроме того, НБУ урегулировал механизм обслуживания операций рефинансирования под залог пула активов, а именно определенный порядок проведения операций блокировки ОВГЗ по таким операциям, а также предусмотрена возможность НБУ при выполнении функций депозитарного учреждения учитывать ценные бумаги банков, передаваемых в залог в пользу Нацбанка.

Такие шаги будут способствовать совершенствованию взаимодействия между Нацбанком, как депозитарием ценных бумаг, и его клиентами, а также позволят упростить порядок проведения нерезидентами валютных операций по результатам продажи ОВГЗ.

Соответствующие изменения вступают в силу 20 сентября, за исключением отдельных пунктов, которые вступают в силу с 1 ноября 2018 года.