Нацбанк сохранил требование к юридическим лицам продавать 50% валютных поступлений Сегодня, 18:50 4 Цей матеріал також доступний українською Требование обязательной продажи валютной выручки юрлиц продлено до 6 февраля 2019 года Фото: Наталия Кравчук / НВ

Национальный банк продлил действие требования относительно обязательной продажи поступлений в иностранной валюте в пользу юридических лиц в размере 50% на период с 14 декабря 2018 года до 6 февраля 2019 года включительно.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

В сообщении отмечается, что требование сохранено для поддержания стабильности валютного рынка Украины.

Продаже, как и раньше, подлежат поступления в иностранной валюте 1-й группы Классификатора иностранных валют (конвертируемые валюты, которые широко используются для осуществления платежей по международным операциям), в банковских металлах и в российских рублях.

"Продажа будет осуществляться без поручения клиента и исключительно на следующий рабочий день после дня зачисления таких поступлений на распределительный счет", - говорится в сообщении.

Решение относительно обязательной продажи поступлений в иностранной валюте в пользу юридических лиц утверждено Постановлением Правления Национального банка Украины от 13 декабря 2018 №138 О введении обязательной продажи поступлений в иностранной валюте и установлении размера обязательной продажи таких поступлений.

Напомним, в июне 2018 года НБУ тоже сохранил требование обязательной продажи поступлений в иностранной валюте в пользу юридических лиц в размере 50%.

Последний раз НБУ менял долю обязательной продажи выручки в начале апреля 2017 года, когда снизил ее с 65% до 50%.