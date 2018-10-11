Нацбанк собрался разрешить финкомпаниям становиться банками

В НБУ отметили, что для создания нового банка его уставный капитал должен составлять минимум 500 млн грн

Национальный банк Украины (НБУ) может создать условия для перехода небанковских учреждений в категорию банков.

Об этом заявила первый замглавы НБУ Катерина Рожкова, передает finclub.

"Сегодня у нас банк может стать небанковским учреждением, а небанковское учреждение банком – нет. Но компании растут: мы сегодня видим кредитные союзы, которые уже больше, чем некоторые небольшие банки, поэтому для них такую возможность нужно предусмотреть", - сказала Рожкова.

Кроме того, она отметила, что для тех учреждений, которые захотят развиваться и перерегистрироваться в банки, будет действовать переходной период.

"Этого периода будет достаточно, чтобы каждая кредитная организация определилась, хочет ли она быть кредитной и нести риск кредитора, или она хочет быть просто финансовой компанией без риска кредиторов. Безусловно, мы предоставим время, чтобы трансформироваться в ту или иную сторону", - сказала она.

Для создания нового банка его уставный капитал должен составлять минимум 500 млн грн.