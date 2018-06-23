Нацбанк собрался изготавливать банкноты для других стран

Национальный банк Украины (НБУ) договорился о сотрудничестве с мировой компанией защиты банкнот Crane Currency в области изготовления денежных знаков, что позволит украинскому Банкнотно-монетному двору принимать иностранные заказы.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

"Наш Банкнотно-монетный двор имеет полный цикл изготовления денег, от разработки дизайна до производства защищенной бумаги и, собственно, печати банкнот. В кооперации с Crane Currency мы готовы предложить весь свой опыт и производственные мощности для изготовления денежных знаков по заказу других стран ", – отметил глава НБУ Смолий.

Годовая мощность производства составляет 1,8 млрд банкнот, 1,2 млрд оборотных монет, около 1 млн памятных монет из драгоценных и недрагоценных металлов, 3,5 тыс. тонн банкнотной и защищенной бумаги, а также около 200 тыс. государственных наград.

Отмечается, что мощности Банкнотно-монетного двора позволяют обеспечивать не только внутренние потребности Украины, но и производить продукцию для других государств.

В то же время основным приоритетом для Банкнотно-монетного двора является производство национальной валюты, банкнотной бумаги для нее и отечественных ценных бумаг.

Crane Currency – глобальный производитель банкнотной бумаги, банкнот и технологий защиты денег, партнер более 50 центральных банков (США, Великобритании, Швеции, Мексики, Нигерии, Малайзии, Индии и других). В частности Crane Currency почти 140 лет поставляет банкнотный бумага для изготовления валюты США.