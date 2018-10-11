Нацбанк смягчит надзор за ломбардами

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НБУ упростит надзор за некоторыми финкомпаниями
Фото: NBU/Flickr

НБУ упростит надзор за некоторыми финкомпаниями

Национальный банк Украины планирует либерализовать влияние и надзор за некоторыми небанковскими учреждениями, в том числе ломбардами.

Об этом сообщила первый замглавы НБУ Катерина Рожкова, пишет FinClub.

"Есть финансовые небанковские учреждения, которые не несут риска кредиторов, - это ломбарды, лизинговые компании, факторинговые и финансовые компании, которые не привлекают средства клиентов. Для этих компаний, с нашей точки зрения, нужно либерализовать надзор", - сказала она.

Рожкова отметила, что на компании, которые не несут риска кредитора, не будут распространяться жесткие пруденциальные требования относительно капитала и ликвидности.

"Основным законом для них будет закон о защите прав потребителей", - объяснила она.

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