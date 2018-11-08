Нацбанк разработал новые валютные правила

Национальный банк Украины обнародовал три из семи проектов, которые станут основой для либерализации и прозрачной системы валютного регулирования. В частности, они предусматривают значительное смягчение правил перевода валюты за границу.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Так, новое валютное регулирование предполагает дерегуляцию инвестиций за границу. Бизнес и население, которое сейчас вынуждено получать лицензии для инвестирования за рубеж, сможет в течение переходного периода осуществлять их в рамках электронного лимита, который не будет требовать получения каких-либо разрешительных документов, а впоследствии - вообще без ограничений, объясняют в НБУ.

Операции на сумму до 150 тыс. грн не потребуют документарного сопровождения, а надзор за осуществлением операций сверх этой суммы будет упрощен.

Нацбанк планирует повысить лимит переводов за границу без открытия счета и документов для физических лиц - с 15 тыс. грн до суммы, которая определяется Госфинмониторингом (сейчас это 150 тыс. грн). Для операций с использованием платежных карточек этот лимит вообще отменят.

Кроме того, в отношении почтовых отправлений физлиц, вместо лимита в €300, начнут действовать общие правила перемещения через таможенную границу, которые сейчас устанавливают лимит в €10 тыс.

Регулятор также намерен расширить перечень валютных операций, доступных клиентам банков.

Так, банки получат возможность рассчитываться за валютные ОВГЗ не только в гривне, а и в валюте, а также проводить операции валютного свопа. В обоих случаях - если другой стороной является банк.

Кроме того, они смогут не только покупать и продавать, а и конвертировать наличную валюту через терминалы и другие программно-технические средства банков.

НБУ упростит процедуру покупки валюты на межбанковском рынке для клиентов банков. Так, операции на суммы до 150 тыс. грн не потребуют от юридических лиц документарных подтверждений, которые они должны предоставлять сейчас.

Также предусматривается расширение возможностей для проведения операций с банковскими металлами. Компании соответствующей специализации смогут покупать их без ограничений, а также получат право их ввоза-вывоза через границу. Отметим, что сейчас такое право имеют только банки.

В свою очередь, физические лица смогут проводить операции с банковскими металлами в пределах лимита Госфинмониторинга, действующий на операции с иностранной валютой (сейчас - в пределах 150 тыс. грн), но в дальнейшем ограничения вполне будут отменены и для них.

Напомним, Верховная Рада 21 июня со сложностями проголосовала за принятие нового закона о валюте, дав лишь 228 голосов с третьей попытки. Новое валютное законодательство вступит в силу 7 февраля 2019 года.