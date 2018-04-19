Нацбанк предупредил о незаконных обменниках валют

В целом, за первый квартал Нацбанк провел 264 проверки

Национальный банк Украины (НБУ) в первом квартале 2018 года обнаружил 11 нелегальных пунктов обмена валют.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Нелегальные обменники работали в Киеве, Закарпатской, Харьковской, Львовской и Ровенской областях.

Информацию о нелегальных обменных пунктах Нацбанк направил в правоохранительные органы.

В целом, за первый квартал НБУ провел 264 проверки структурных подразделений небанковских финучреждений по вопросам соблюдения порядка организации и осуществления валютно-обменных операций.

Проверки осуществлялись в Киеве, а также в Одесской, Харьковской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Волынской, Хмельницкой, Ровенской, Черновицкой, Винницкой, Херсонской и Полтавской областях Украины.

Отметим, что НБУ начал регулярные проверки с сентября 2016 года. В 2017 году регулятор обнаружил 115 незаконных обменников валют во время проверок.