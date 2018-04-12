Нацбанк оставил учетную ставку без изменений

В Нацбанке считают монетарные условия достаточно жесткими для снижения инфляции

Правление Национального банка Украины (НБУ) решило оставить учетную ставку неизменной на уровне 17% годовых.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

"После четырех повышений учетной ставки подряд монетарные условия пока достаточно жесткие, чтобы обеспечить снижение инфляции до целевых показателей в среднесрочной перспективе", - отметили в НБУ.

Напомним, что Нацбанк повысил учетную ставку с 16% до 17% с 2 марта.

Отметим, что это уже четвертое повышение учетной ставки. Так, НБУ повысил учетную ставку с 12,5% годовых до 13,5% годовых 27 октября 2017 года, потом до 14,5% годовых с 15 декабря 2017 года и до 16% годовых с 26 января 2018 года.

В последний раз учетную ставку снижали мае 2017 года - до 12,5% годовых с 13% годовых.