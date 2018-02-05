Нацбанк оштрафовал иностранную компанию за покупку банка

Национальный банк Украины (НБУ) наложил штраф на иностранную компанию, которая получила существенное участие в одном из украинских банков без согласования регулятора.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Компания оштрафована на почти 730,1 тыс. грн. При этом при определении размера штрафа НБУ принял во внимание то, что не произошло изменений в составе конечных владельцев существенного участия в банке и размере их участия, а также самостоятельное сообщение банком об изменениях, которые произошли в его структуре.

В Нацбанке отмечают, что приобретение существенного участия в банке без согласования с регулятором является нарушением законодательства. "Согласованию подлежит как прямое, так и опосредованное приобретение или увеличение существенного участия более чем предельные пороги в 10, 25, 50 и 75%. Не являются исключением также случаи, когда без изменения конечного владельца существенное участие приобретают новые подконтрольные владельцу компании", - говорится в сообщении.

Кроме того, в НБУ отмечают, что в случае приобретения или увеличение существенного участия в банке без согласования НБУ право применять меры воздействия, а именно: накладывать штраф в размере до 10% номинальной стоимости приобретенных акций банка и/или временно запретить право голоса.

Напомним, за указанное нарушение с 2015 года НБУ пять раз штрафовал нарушителей на суммы от 272, 9 до 3,2 млн грн. Кроме того, с 2011 года НБУ применил временный запрет права голоса к 13 нарушителям.