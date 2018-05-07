Нацбанк решил, как будет работать кредитный реестр банковских должников

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Нацбанк решил, как будет работать кредитный реестр банковских должников

Национальный банк Украины определил организационно-правовые основы функционирования кредитного реестра.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В частности определен порядок:
- предоставление банком и Фондом гарантирования вкладов физических лиц (в отношении неплатежеспособных или ликвидированных банков) информации к кредитному реестра и удаления информации из кредитного реестра;
- получение информации из кредитного реестра банками, а также физическими и юридическими лицами;
- ведение реестра запросов банков/заявлений физических или юридических лиц к кредитному реестра.

Соответствующие изменения утверждены постановлением НБУ №50, которое вступает в силу с 6 мая.

Кредитный реестр НБУ должен стать элементом системы обмена информацией, необходимой при проведении банками кредитных операций. Цель его создания - обеспечить своевременную и взвешенную оценку банками кредитного риска, что будет способствовать снижению доли проблемных активов и, в конечном итоге, усилению финансовой устойчивости банковского сектора.

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