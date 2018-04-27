Нацбанк изменил правила выдачи валютных лицензий

Национальный банк Украины (НБУ) изменил порядок лицензирования валютных операций банков, населения и бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отметим, что регулятор упростил порядок выдачи электронных лицензий на осуществление физическими лицами валютных операций.

Теперь в перечень документов, необходимых для получения такой лицензии, добавляется возможность подачи как подтверждение источника происхождения средств документы, касающиеся результатов предпринимательской деятельности физлица или продажи движимого и/или недвижимого имущества.

При выдаче е-лицензий, которые НБУ выдает физлицам для вывода валюты за рубеж, упрощается получение электронной лицензии на вывод средств, которые являются общей совместной собственностью супругов.

Для этого один из супругов может для подтверждения происхождения средств учитывать доходы второго из супругов, если эти доходы относятся к их общей совместной собственности.

Также банкам разрешено размещать за рубежом валютные ценности без индивидуальной лицензии на любых собственных счетах, а не только на корреспондентских, как это было раньше.

Кроме того, Нацбанк установил исключение из общего порядка контроля за соблюдением максимальной процентной ставки по внешним кредитам/займам в иностранной валюте.

Отметим, что исключение касается средств, привлекаемых резидентами-заемщиками от нерезидентов для кредитных проектов, реализуемых с участием (в форме обеспечения, страхования, поручительства) иностранного государства, по аналогии с исключением, что уже применяется для кредитных проектов с участием экспортно-кредитных агентств.

НБУ также уточнил перечень документов, необходимых для получения индивидуальной лицензии на размещение юридическими лицами или физическими лицами-предпринимателями средств на счетах за пределами Украины.

Список дополнен документами, которые содержат информацию о счетах, открытых резидентом в уполномоченных банках, и о его структуре собственности и конечных бенефициарных владельцах.

В регуляторе считают, что изменения будут способствовать усовершенствованию порядка выдачи индивидуальных валютных лицензий и расширению доступа резидентов к внешним кредитным ресурсам.

Добавим, что нормы вступают в силу с 28 апреля.