НБУ изменил правила обращения с наличными в особый период

Национальный банк Украины (НБУ) уточнил порядок организации наличного обращения и ведения эмиссионно-кассовых операций в банковской системе в особый период.

Как сообщает пресс-служба НБУ, соответствующие изменения утверждены постановлением №51 от 5 мая.

"В частности, в связи с централизацией и исключением из структуры Национального банка территориальных управлений, изменения нормируют действия представителей НБУ в регионах в особый период, а также порядок работы в этот период отделов (управлений) денежного обращения департамента денежного обращения в регионах", - говорится в сообщении регулятора.

Кроме того, изменения регулируют порядок работы с наличными уполномоченных и привлеченных банков в особый период.