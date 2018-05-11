НБУ изменил правила обращения с наличными в особый период

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Кассовые операции будуть проводить по-новому

Кассовые операции будуть проводить по-новому

Национальный банк Украины (НБУ) уточнил порядок организации наличного обращения и ведения эмиссионно-кассовых операций в банковской системе в особый период.

Как сообщает пресс-служба НБУ, соответствующие изменения утверждены постановлением №51 от 5 мая.

"В частности, в связи с централизацией и исключением из структуры Национального банка территориальных управлений, изменения нормируют действия представителей НБУ в регионах в особый период, а также порядок работы в этот период отделов (управлений) денежного обращения департамента денежного обращения в регионах", - говорится в сообщении регулятора.

Кроме того, изменения регулируют порядок работы с наличными уполномоченных и привлеченных банков в особый период.

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