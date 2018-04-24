Нацбанк готов пойти на компромисс с депутатами по новому закону о валюте

НБУ настаивает на принятии своего законопроекта, но готов учесть ряд замечаний

Национальный банк Украины (НБУ) готов учесть некоторые положения из альтернативного законопроекта О валюте, который подала группа депутатов (рег. №8152-1). Однако регулятор настаивает на том, что эти нормы должны быть включены в инициированный им базовый законопроект №8152.

Об этом заявил замглавы НБУ Олег Чурий в ходе обсуждения обоих законопроектов, передает FinClub.

Чурий обратил внимание на то, что депутатский альтернативный законопроект серьезно ограничивает полномочия Нацбанка по введению мер защиты при нестабильной финансовой ситуации. В частности, предлагается дать НБУ право вводить ограничения на срок не более 6 месяцев и не чаще одного раза в течение календарного года.

"Эта норма крайне опасная, поскольку регулятору важно адекватно и быстро реагировать на кризисные явления. Если Национальный банк несет ответственность за решение кризисных ситуаций, то должен иметь полномочия по их решению", - сказал Чурий.

При этом он также отметил, что в альтернативном законопроекте есть и положительные моменты.

"Это и нормы о введении финансовых санкций, и расширение уполномоченных учреждений на операторов почтовой связи. Эти нормы мы сможем включить при доработке законопроекта ко второму чтению", - пояснил он.

Напомним, что НБУ обнародовал для обсуждения проект закона О валюте, который призван стать единым законодательным актом, определяющим порядок организации валютного регулирования и осуществления валютного надзора в стране.

Документ предусматривает свободу проведения валютных операций по принципу "разрешено все, что прямо не запрещено". При этом режим свободного движения капитала предполагает отсутствие валютных ограничений, следовательно, он не нуждается валютного контроля. Контроль за соблюдением валютного законодательства ляжет на валютный надзор.

В начале марта 2018 года президент Петр Порошенко передал "нацбанковский" законопроект О валюте в Верховную Раду. Глава Нацбанка Яков Смолий рассчитывает, что закон будет принят и вступит в силу в текущем году, даже с учетом предусмотренного переходного периода.