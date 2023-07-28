«Банки» на ВСУ. Фискалы объяснили, кому из волонтеров можно не платить налоги на донаты, а кому придется это сделать 28 июля, 13:14 Налоговая ответила на вопрос, должны ли волонтеры платить налоги со своих сборов на ВСУ (Фото:Askold / Facebook)

Государственная налоговая служба опубликовала разъяснение о возвращении на довоенную систему налогообложения, где в частности ответила на вопрос о налогообложении донатов для закрытия потребностей сил обороны.

На вопрос, будут ли облагаться налогом средства, которые поступали в 2022 году и продолжают поступать в 2023 году на счета физлиц как донаты, ГНС в информационном письме № 4/2023 от 27 июля ответила:

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«При условии регистрации благотворителя — физического лица в Реестре волонтеров до 1 января 2023 года, благотворительная помощь, полученная им с 24 февраля 2022 года не включаются в его общий налогооблагаемый доход».

То есть волонтеру, который зарегистрировался в Реестре до января 2023 года, не нужно платить 18% налога на доходы физических лиц и 1,5% сбора с денег, которые он собрал на указанные счета с 24 февраля 2022 года и тратил их на покупку товаров и услуг на нужды подразделений ВСУ и других подразделений.

Но это возможно только при условии (в соответствии с п.п. б п.п. 165.1.54 п. 165.1 ст. 165 Налогового кодекса Украины), документального подтверждения расходов на благотворительную помощь.

«Такие средства, собранные реестровыми волонтерами, не будут облагаться налогом до 31 декабря года, следующего за годом, в котором будет отменено военное положение в Украине», — пояснили в ГНС.

В то же время вопрос налогообложения средств, которые граждане Украины, которые не зарегистрировались в Реестре волонтеров, собирают на свои счета для закрытия нужд фронта, ГНС обошла вниманием, сообщает Telegram-канал Монополист.

То есть остается открытым до сих пор вопрос, нужно ли тысячам граждан и военным, которые не зарегистрировались как официальные волонтеры, но собирали, и продолжают собирать, на свои карточные счета помощь для подразделений ВСУ, платить 19,5% с этих сумм?

Ранее ГНС, в ответ на запрос издания Бизнес.Цензор, сообщила, что если физическое лицо не зарегистрировалось в Реестре волонтеров до 1 января 2023 года, то средства, полученные им на свои счета (карточки Приватбанка и других банков, или монобанка от Monobank) включаются в его общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход как другой доход с соответствующим налогообложением.

То есть ГНС указала, что граждане, которые до 1 января 2023 года не зарегистрировались в Реестре волонтеров, обязаны подавать налоговую декларацию и уплатить 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора с денег, которые они собрали на нужды защитников Украины с 24 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский подписал закон о возвращении довоенной налоговой системы.