Не видит целесообразности. Нацкомиссия по ценным бумагам не поддерживает изменение названия разменной монеты Украины

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) не поддерживает принятие законопроекта о десоветизации названия разменной монеты Украины (копейки), который предусматривает переименование копеек на шаги.

Об этом говорится в справке НКЦБФР.

Отмечается, что реализация предложенного законопроектом изменения названия разменной монеты Украины приведет к необходимости внесения изменений во многие информационно-коммуникационные системы профессиональных участников рынков капитала, в том числе Центрального депозитария ценных бумаг, и лиц, осуществляющих деятельность по предоставлению информационных услуг на рынках капитала и организованных товарных рынках, а также в реестры, ведение которых осуществляется НКЦБФР, в связи с необходимостью изменения названия денежной единицы номинальной стоимости ценных бумаг.

Реклама

Кроме того, возникнет необходимость переоформления эмитентами ценных бумаг глобальных сертификатов и свидетельств о выпусках ценных бумаг, в которых указывается информация о номинальной стоимости ценных бумаг.

Указанное потребует затрат финансовых ресурсов и времени, что приведет к негативному восприятию этой законодательной инициативы со стороны участников рынков капитала.

При этом, финансирование расходов из Государственного бюджета законопроектом не предусмотрено.

«Считаем, что в период военного положения предложенные законопроектом законодательные изменения не являются первоочередными и неотложными, а также будут отвлекать усилия и ресурсы участников рынка от главной цели — скорейшего приближения нашей победы», — сообщила комиссия, — «Такие законодательные предложения не имеют экономического обоснования и целесообразности, а являются лишь отвлечением ресурсов государства от потребностей безопасности и защиты государства от страны-агрессора».

Как сообщалось, в Верховной Раде в среду, 1 октября, зарегистрировали законопроект о переименовании копеек на шаги. Среди инициаторов законопроекта № 14093 председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и его заместители.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что название «копейка» «имеет враждебное, постсоветское и российское происхождение» и до сих пор используется только во враждебных Украине государствах — России, Беларуси, а также в так называемом Приднестровье. В Украине же как во времена Гетманщины, так и в период Украинской Революции для мелкой монеты использовали название «шаг», и возвращение этого названия обусловлено исторической и языковой традицией, говорят авторы законопроекта. Центральная Рада 18 апреля 1918 года выпустила разменные марки в 10, 20, 30, 40 и 50 шагов, которые находились в обращении до марта 1919 года и были отменены советской властью.

2 сентября 2024 года в Нацбанке Украины сообщили, что ради «восстановления исторической справедливости, содействия дерусификации и возрождения национальных традиций» инициировали изменение названия украинских разменных монет с «копейки» на «шаг».

В НБУ уточнили, что не планируют специально, из-за смены названия, изымать из денежного обращения копейки и обменивать их на шаги — «копейка» и «шаг» будут находиться в обращении параллельно.

11 октября Нацбанк подал в Верховную Раду законопроекты, предусматривающие необходимые для замены копеек на шаги законодательные изменения. В 2025 году НБУ планирует отчеканить 20 миллионов монет.