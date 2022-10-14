Санкции в действии. Михаил Фридман не прочь передать Альфа-Банк государству — кому стоит волноваться 14 октября, 14:17 Эксклюзив НВ Альфа-Банк (Фото:Альфа-Банк Украина)

Акционеры Альфа-Банка сообщили НБУ о готовности докапитализировать Альфа-Банк Украина на $1 млрд или передать его государству. Почему это заявление должно насторожить НБУ и чем это грозит владельцам банка?



30 сентября Совет национальной безопасности и обороны применил санкции, в частности, к ряду российских олигархов, имеющих имущество в Украине. Среди них — акционеры Альфа-Банка Михаил Фридман и Герман Хан. Всего через неделю, 6 октября, Верховная Рада приняла закон об особенностях выведения с рынка системно важных банков в условиях военного положения. Альфа-Банк Украина входит в этот список.

Видео дня

14 октября появилась очередная новость. В письме новому главе НБУ Андрею Пышному владельцы банка предложили внести в капитал банка дополнительно $1 млрд либо безвозмездно передать акции банка государству или другому акционеру, если будет принято соответствующее решение правительства или НБУ.

Похоже, национализация неизбежна? НВ Бизнес расспросил финансовых аналитиков и представителей власти, действительно ли это реальная перспектива и стоит ли волноваться вкладчикам банка?

