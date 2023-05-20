Посвятили ВСУ. Нацбанк запустил в обращение новую монету номиналом 10 гривен — фото 20 мая, 10:13 НБУ выпустил в обращение новую монету (Фото:Пресс-центр НБУ)

НБУ 19 мая презентовал новую оборотную памятную монету Силы поддержки Вооруженных сил Украины номиналом 10 грн.

«Эта монета по своим характеристикам идентична обычной оборотной монете номиналом 10 гривен образца 2018 года. В то же время ее реверс — тематический, посвященный военнослужащим Сил поддержки Вооруженных сил Украины», — сообщили в НБУ

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Новую монету презентовали глава НБУ Украины Андрей Пышный и командующий Сил поддержки ВСУ бригадный генерал Дмитрий Герега.

«Командование Сил поддержки объединяет в себе пять основных военных компонентов — инженерные войска, войска радиационной, химической и биологической защиты, геопространственную поддержку (топографическая служба), гидрометеорологическую службу и кинологическую службу. С началом широкомасштабного вторжения российского оккупанта на нашу землю воины Сил поддержки в составе сил обороны Украины мужественно выполняют боевые задачи и героически защищают свободу и независимость Украины», — отметил Дмитрий Герега.

На реверсе монеты изображены эмблема и лозунг Сил поддержки ВСУ: Завжди поруч. Аверс монеты — идентичен с аверсом оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года, на нем в центре в обрамлении древнеруського орнамента изображен номинал монеты, год чеканки и герб Украины.

Как и все другие оборотные монеты Украины оборотная памятная монета Силы поддержки Вооруженных Сил Украины является обязательной к приему по ее номиналу для всех видов наличных платежей.

Реализация таких монет как нумизматической продукции банками-дистрибьюторами не будет осуществляться. НБУ будет подкреплять оборотными памятными монетами банки и CIT-компании для дальнейшей выдачи их клиентам. Принимать эти монеты от клиентов будут как обычные оборотные монеты номиналом 10 грн. Постепенно в наличное обращение будет введено почти 10 млн таких оборотных памятных монет.

В то же время часть тиража оборотной памятной монеты Силы поддержки Вооруженных Сил Украины будет сформирована в специально оформленные ролики. Они будут реализовываться с 25 мая 2023 года в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка и банками-дистрибьюторами (Укргазбанк, Радабанк, ТАСкомбанк, ПриватБанк) как сувенирная продукция. В ролик будут входить 25 оборотных памятных монет.

Фото: НБУ

Монета номиналом 10 гривен изготовлена из сплава на основе цинка с никелевым покрытием, масса — 6,4 г, диаметр — 23,5 мм, тираж — 10 млн штук (в том числе 500 тыс. штук — сувенирная продукция в виде специально оформленных роликов). Гурт монеты — рифленый.