Международные резервы Украины в декабре выросли на 1,9% 6 января, 23:29 НБУ смог увеличить международные резервы (Фото:НБУ/Flickr)

Национальный банк Украины сообщил, что за декабрь международные резервы Украины выросли на 1,9% или на 536,4 миллионов долларов.

Благодаря валютным поступлениям от международных партнеров, превысивших интервенции НБУ по продаже валюты в поддержку фиксированного курса, международные резервы составили $28,491 млрд.

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В целом, в НБУ сообщили, что за год международные резервы снизились на 7,9% или $2,45 млрд.

По информации НБУ, текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 3,6 месяца будущего импорта, что достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

В то же время международные резервы снизились, если сравнивать с прошлым годом. На начало 2022 года международные резервы Украины составили $30,941 млрд, чистые международные резервы (ЧМР) – $20,767 млрд.