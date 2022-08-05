Контролировали 15% рынка. После запрета показывать курс валют на табло, НБУ аннулировал лицензии четырем финкомпаниям 5 августа, 17:10 НБУ аннулировал лицензии нескольких финансовых компаний (Фото:НБУ / Facebook)

Четыре финансовых компании остались без лицензий на обмен валюты. Это произошло по итогам проверок, проводимых специалистами НБУ.

Национальный банк Украины отозвал (аннулировал) лицензии и оштрафовал финансовые компании, занимавшиеся обменом валют. В частности, за нарушение валютного законодательства аннулированы лицензии четырех игроков рынка. «Эти компании охватывают около 15% рынка наличного обмена валют и имеют более 600 пунктов обмена валют», — сообщили в НБУ.

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Это четыре компании из Киева:

ООО ФК Константа М (ЕГРПОУ 42398871), основным акционером является житель Днепра Александр Марченко;

ООО ДСД Финанс (39656355), владелица 97% уставного капитала — Любовь Борода, жительница г. Вишневое в Киевской области;

ООО 24 Онлайн (39945438) и ООО Финансовая гарантия (39730627), владелицей обеих компаний является гражданка Латвии Анна Сидорова. Ранее она владела 50% уставного капитала Финэксбанка, который в 2016 году признан неплатежеспособным.

ООО 24 Онлайн и ООО ФК Финофис (43473797, Софиевская Борщаговка Киевской обл., единственный владелец Владимир Гук из Киева) также оштрафованы на 151 тыс. грн.

«Напомним, для минимизации спекуляций на валютном рынке в условиях войны регулятор ужесточил требования к небанковским финансовым учреждениям и операторам почтовой связи, осуществляющим торговлю валютными ценностями в наличной форме (обмен валют)», — сообщили в НБУ.

Поэтому регулятор приступил к внеплановым выездным проверкам по вопросам соблюдения порядка организации и осуществления торговли валютными ценностями в наличной форме, определенного регулятором.

По состоянию на 4 августа 2022 года Национальный банк провел 40 проверок структурных подразделений 15 небанковских финансовых учреждений.

По результатам таких проверок установлены факты недопущения членов инспекционной группы к проведению внеплановой выездной проверки, препятствование проведению таких проверок, осуществление валютно-обменных операций без их документального оформления и другие нарушения.

«В то же время по результатам безвыездного надзора за небанковскими финансовыми учреждениями, имеющими лицензии Национального банка на осуществление валютных операций, выявлен ряд грубых нарушений, заключавшихся в совершении операций вопреки постановлению Правления Национального банка Украины от 24.02.2022 № 18 „О работе банковской системы в период введение военного положения“, которым был введен ряд ограничений для валютного рынка», — сообщили в НБУ.

Эти и другие решения приняты на заседании Комитета по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 5 августа 2022 года.

Проверки небанковских финансовых учреждений, осуществляющих торговлю валютными ценностями, продолжаются.



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