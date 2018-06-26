НАБУ закрыло уголовное дело против экс-главы Нацбанка

2 комментировать
НАБУ закрыло дело о декларировании недостоверной информации экс-главой НБУ Гонтаревой
Фото: пресс-служба НБУ

НАБУ закрыло дело о декларировании недостоверной информации экс-главой НБУ Гонтаревой

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) закрыло дело о возможных недостоверных сведениях в декларации экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой.

Об этом говорится в решении Соломенского районного суда Киева от 15 июня, передают Українські Новини.

Как отмечается, в марте этого года детектив НАБУ вынес постановление о закрытии уголовного производства от 18 августа 2017 года в связи с отсутствием в действиях Гонтаревой уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.

В ходе досудебного расследования детективы НАБУ получили, в частности доступ к документам авиакомпании Международные авиалинии Украины и Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Постановление о закрытии дела мотивировано тем, что расходы Гонтаревой на отдых на Мальдивских островах в июле 2016 года составили 249,9 тыс. грн, что менее 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц и "не создает объективной стороны уголовного правонарушения".

Напомним, что в июле 2017 года суд обязал НАБУ расследовать возможное декларирование недостоверных данных Гонтаревой.

Кроме того, в июне 2017 года полную проверку е-декларации Гонтаревой начало НАПК.

В мае этого года источник в НАПК сообщил, что агентство выявило нарушения в электронной декларации Гонтаревой за 2016 год.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Финансы ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове