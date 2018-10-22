Мы развиваемся как универсальный банк с персонализированным сервисом

Этой осенью банку "Пивденный" исполняется 25 лет. С момента своего основания финансовое учреждение стало одним из крупнейших в стране. Сегодня, по данным НБУ, «Пивденный» по размеру активов занимает 2-е место в группе банков с украинским капиталом.

В преддверии юбилея банк обновил свой внешний облик – в начале октября были представлены новый логотип и фирменный стиль. Это – лишь вершина айсберга. С начала 2018 года банк живет по новой бизнес-стратегии. Ее главный посыл – мы развиваемся как универсальный украинский банк для бизнеса и розничных клиентов.

Заместитель председателя правления банка «Пивденный» Максим Цымбал

Корпоративный бизнес у нас исторически занимает очень сильные позиции. Около 30% крупнейших компаний страны так или иначе сотрудничают с банком "Пивденный". В южных регионах эта цифра достигает 50%. В сегменте корпоративного бизнеса основная задача сохранить текущие позиции, развивая отношения с действующими клиентами за счет разработки новых продуктов, кросс-продаж и партнерских программ.

Основной точкой роста для нас является сегмент малого и среднего бизнеса. Целевая группа – это компании с выручкой от 10 миллионов до 1 миллиарда гривен. Такой бизнес генерирует хорошие объемы на Форекс, держит существенные суммы остатков на счетах, проводит значительное количество документарных операций. В южных регионах в этом сегменте нашими клиентами являются более 20% компаний. В других областях Украины – около 5%. Поэтому за пределами так называемого домашнего региона мы видим хороший потенциал для роста.

Хочу подчеркнуть, что мы не стремимся к абсолютному первенству по всем продуктам. Наше главное конкурентное преимущество – в предоставлении персонифицированного качественного сервиса и в нахождении оптимального для клиента решения. Поэтому мы в первую очередь фокусируемся на компаниях, требующих персонализированного отношения и экспертной поддержки.

Банк «Пивденный» активно развивает сотрудничество с субъектами внешнеэкономической деятельности. Именно такие компании чаще всего ищут в банке финансового партнера и советчика. Поэтому мы постоянно разрабатываем актуальные продукты и услуги для субъектов ВЭД, повышаем нашу экспертизу в этой области. При этом банк не выделяет какие-то отдельные отрасли экономики в качестве приоритетных. Среди наших клиентов есть и крупные зернотрейдеры (клиенты банка «Пивденный» поставляют на внешний рынок 20% от общего объема экспорта зерновых из Украины), и серьезные игроки в сфере импорта нефтепродуктов, и предприятия газовой отрасли. Также исторически у банка сильные позиции в морской отрасли: много клиентов в сфере логистики, перевалки, стивидорные компании, морские агенты.

Конечная цель очень проста – мы стремимся быть главным финансовым партнером для украинцев: надежным, понятным и комфортным

Вполне очевидно, что большой потенциал для роста клиентской базы предлагает розничный сегмент. Мы также активно развиваем данное направление, делая акцент на целевых группах клиентов. Во-первых, это моряки. Сегодня у нас обслуживаются около 30 тысяч представителей этой профессии – это треть всех занятых в этой сфере украинцев. Во-вторых, это – зарплатные проекты. Данное направление мы развиваем за счет успешного взаимодействия с крупным, малым и средним бизнесом. Третья группа – IT-специалисты. Начиная с 2012 года, мы наращиваем клиентскую базу среди представителей IT, которые работают в режиме фриланс. Эту группу клиентов интересуют комфорт получения доходов за свои услуги, размер комиссии, оперативность получения средств, а также возможность получать средства в валюте, чтобы минимизировать потери на курсовых разницах.

Мы понимаем, что для успешного достижения заявленных бизнес-целей необходимо непрерывно работать над улучшением клиентского опыта и повышением уровня удовлетворенности клиентов. Многие банки декларируют клиентоцентричность, но не все на практике реализуют данный принцип. На самом деле внедрить клиенториентированность в бизнес-модель банка сегодня – это серьезный вызов. С одной стороны, банковский рынок подстегивают «финтехи», которые поднимают планку по уровню сервиса, а с другой – регулятор, который постоянно вводит новые правила игры. Поэтому мы приняли решение в корне пересмотреть принципы работы нашего банка и хотим, чтобы «удовлетворенность уровнем сервиса» была в системе KPI каждого сотрудника банка: от кассира на отделении – до председателя правления. Поэтому работа над оптимизацией бизнес-процессов во фронте и бэке не прекращается. В данный момент в банке внедряется электронный документооборот, электронная цифровая подпись, в разработке сквозная CRM-система, проводится реинжиниринг кредитного процесса, перестраиваются корпоративные центры, реализуется много других стратегических инициатив. Их конечная цель очень проста – мы стремимся быть главным финансовым партнером для украинцев: надежным, понятным и комфортным.