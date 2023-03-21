Украина и МВФ достигли на уровне персонала договоренности по программе EFF на 15,6 миллиарда долларов 21 марта, 23:26 Украина и МВФ договорились о новой программе (Фото:REUTERS/Yuri Gripas)

Власти Украины и представители МВФ достигли договоренностей на уровне персонала по новой программе поддержки, рассчитанной на 4 года.

В МВФ отметили, что Соглашение о расширенном финансировании (EFF) предусматривает выделение 15,6 миллиарда долларов.

Деньги пойдут на поддержку политики украинской власти, направленной на поддержку фискальной, внешней, ценовой и финансовой стабильности, а также поддержку текущего постепенного экономического восстановления, одновременно способствуя долгосрочному росту в контексте послевоенного восстановления.

Видео дня

«Я рад сообщить, что команда МВФ достигла договоренности на уровне персонала с украинскими властями по 4-летней программе при поддержке МВФ с приглашенным доступом в размере 11,6 миллиарда SDR (приблизительно 15,6 миллиарда долларов США), или 577 процентов квоты Украины. Это соглашение должен одобрить Исполнительный совет МВФ, рассмотрение которого ожидается в ближайшие недели», — заявил постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Ваграм Степанян.

Договоренности с МВФ подтвердил также глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

«Достигли соглашения на уровне персонала по новой программе расширенного финансирования. В ближайшие недели ожидаем финальное одобрение договоренности Советом директоров МВФ. Очень хороший и быстрый, учитывая все обстоятельства, результат. Благодаря такой программе Украина получает возможность привлечь от МВФ около 15,6 млрд долл. США в течение четырех лет», — заявил Пышный.

Ранее исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева заявляла, что Фонд готов оказать существенную экономическую поддержку Украине в рамках новой полноценной кредитной программы.

Премьер-министр Денис Шмигаль заявлял, что в целом Украина рассчитывает получить более $15 млрд.

В начале февраля Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщал, что Международный валютный фонд рассматривает вопрос о выделении Украине помощи на сумму до $16 млрд, рассчитанного на несколько лет.