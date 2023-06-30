Упрощенку отменить, декларации вернуть. МВФ рассказал, каких действий ждет от Украины в июле и сентябре 30 июня, 09:19 МВФ рассказал, каких действий ждет от Украины в ближайшее время (Фото:REUTERS / Yuri Gripas)

Совет директоров МВФ согласился предоставить Украине дополнительное время для принятия законопроекта об отмене 2% единого налога и восстановлении документальных проверок по новым критериям.

Об этом заявил глава миссии МВФ в Украине Гевин Грей, сообщает Интерфакс-Украина.

«Мы поняли, что властям нужно дополнительное время, чтобы получить одобрение парламента… Так что мы в ожидании, что этот закон будет принят к концу июля», — сказал он на брифинге после решения МВФ о первом пересмотре программы EFF и выделении Украине второго транша $890 млн.

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В то же время глава миссии подчеркнул, что законопроект № 8401 — очень важный законодательный акт в контексте программы, построенной на постепенной мобилизации внутренних доходов.

Грей также отметил, что за последние восемь-девять месяцев никаких задержек относительно договоренностей в реализации реформ в Украине не было.

Среди ближайших важных структурных маяков программы он назвал: реформы в сфере управления и борьбы с коррупцией, в частности, принятие в июле закона о восстановлении декларирования государственных должностных лиц, напрямую не вовлеченных в мобилизационные и военные действия, с восстановлением функции НАПК по их проверке и верификации.

Глава миссии добавил, что в сентябре важным структурным маяком будет внесение поправок в закон о финмониторинге и борьбе с отмыванием средств, чтобы восстановить усиленные меры должной осмотрительности в отношении политически значимых лиц (PEP) в соответствии с риск-ориентированным подходом, соответствующим стандартам FATF.

Грей уточнил, что второй пересмотр программы EFF ориентировочно планируется на конец ноября — начало декабря.

В конце мая Украина и МВФ достигли соглашения на уровне персонала по вопросу пересмотра четырехлетней программы Фонда. Общий объем программы МВФ составляет $15,6 млрд, из которых Украина уже привлекла $2,7 млрд в виде первого транша.