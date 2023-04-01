Негативный сценарий МВФ предполагает завершение войны в Украине в конце 2025 года 1 апреля, 03:36 Логотип Международного валютного фонда (Фото:REUTERS/Yuri Gripas)

Глава миссии МВФ Гэвин Грэй заявил, что негативный сценарий программы расширенного финансирования EFF предполагает завершение войны в 2025 году.



Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Базовый сценарий предполагает завершение (англ. winding down — сворачивание) войны в середине 2024 года.

«Разница между нашим базовым и неблагоприятным сценарием связана с тем, как мы предполагаем продолжительность и, в известной степени, интенсивность войны… Когда мы смотрим на предполагаемый дефицит финансирования, то в базовом это $115 млрд, а в неблагоприятном — $240 млрд», — заявил Грей.

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Он отметил, что в случае негативного сценария у МВФ есть гарантии со стороны ряда акционеров МВФ, в частности стран G7, Бельгии, Литвы, Нидерландов, Польши, Словакии и Испании.

"Они обязуются оказывать адекватную финансовую поддержку для обеспечения способности Украины обслуживать все свои обязательства перед Фондом в соответствии со статусом привилегированного кредитора Фонда и дополняя многоуровневую структуру управления рисками Фонда", - заявил Грей.

31 марта исполнительный совет Международного валютного фонда утвердил четырехлетнюю программу финансирования Украины на 15,6 млрд. долларов, чтобы удовлетворить ее неотложные потребности в финансировании на фоне полномасштабного вторжения РФ.

Это самый большой кредит для Украины с начала полномасштабного вторжения России и первый крупный пакет МВФ для страны в состоянии войны.

