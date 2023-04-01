Негативный сценарий МВФ предполагает завершение войны в Украине в конце 2025 года

1 апреля, 03:36
Поделиться:
Логотип Международного валютного фонда (Фото:REUTERS/Yuri Gripas)

Логотип Международного валютного фонда (Фото:REUTERS/Yuri Gripas)

Глава миссии МВФ Гэвин Грэй заявил, что негативный сценарий программы расширенного финансирования EFF предполагает завершение войны в 2025 году.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Базовый сценарий предполагает завершение (англ. winding down — сворачивание) войны в середине 2024 года.

«Разница между нашим базовым и неблагоприятным сценарием связана с тем, как мы предполагаем продолжительность и, в известной степени, интенсивность войны… Когда мы смотрим на предполагаемый дефицит финансирования, то в базовом это $115 млрд, а в неблагоприятном — $240 млрд», — заявил Грей.

Видео дня

Он отметил, что в случае негативного сценария у МВФ есть гарантии со стороны ряда акционеров МВФ, в частности стран G7, Бельгии, Литвы, Нидерландов, Польши, Словакии и Испании.

"Они обязуются оказывать адекватную финансовую поддержку для обеспечения способности Украины обслуживать все свои обязательства перед Фондом в соответствии со статусом привилегированного кредитора Фонда и дополняя многоуровневую структуру управления рисками Фонда", - заявил Грей.

Читайте также:
Поддержка не словом, а делом. Канада предоставит Украине кредит на $1,8 млрд и профинансирует гуманитарную помощь

31 марта исполнительный совет Международного валютного фонда утвердил четырехлетнюю программу финансирования Украины на 15,6 млрд. долларов, чтобы удовлетворить ее неотложные потребности в финансировании на фоне полномасштабного вторжения РФ.

Это самый большой кредит для Украины с начала полномасштабного вторжения России и первый крупный пакет МВФ для страны в состоянии войны.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   МВФ Война в Украине Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости
Радіо NV
X