Поддержали идею Зеленского. МВФ создаст постоянный форум для помощи Украине 13 октября, 10:54 Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева (Фото:Yves Herman / File Photo / Reuters)

МВФ поддерживает инициативу президента Владимира Зеленского о создании постоянного форума для обеспечения экономической и финансовой поддержки Украины.

Об этом заявила директор-распорядитель Фонда Кристалина Георгиева, выступая на круглом столе в рамках собрания МВФ и Всемирного банка сообщает Укринформ.



«Он (Зеленский, — ред.) призвал нас собрать экономический форум для Украины, который действовал бы на регулярной основе. Господин президент, да, мы работаем над этим, мы соберем этот форум как можно скорее», — сказала Георгиева.

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Она сообщила, что у Фонда уже есть платформа для этого, основанная на программе мониторинга Исполнительного совета МВФ.

«Это путь к полноценной программе, к созданию которой вы призывали, и мы с вами двигаемся в направлении сильной Украины», — отметила Георгиева.

Она подчеркнула, что как директор-распорядитель МВФ, не может занимать позицию на стороне какой-либо страны-члена Фонда.

«Но я просто процитирую вас, президент Зеленский. Это не мои слова, это ваши слова: Слава Украине!» — сказала глава МВФ.

Ранее Владимир Зеленский призвал международное сообщество создать новый формат финансовой поддержки Украины — по примеру того, что был создан в Рамштайне для оборонной помощи.

«Ключевой вопрос — это покрытие дефицита нашего бюджета и быстрое восстановление критической инфраструктуры, жилья и социальных объектов, разрушенных или поврежденных ударами оккупантов. Речь идет о значительных суммах — десятках миллиардов долларов», — заявил Зеленский.