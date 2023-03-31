МВФ одобрил рекордную программу для Украины на 15,6 млрд долларов — Reuters 31 марта, 19:58 МВФ (Фото:REUTERS/Johannes P. Christo)

Исполнительный совет Международного валютного фонда в пятницу, 31 марта, утвердил четырехлетнюю программу финансирования Украины на 15,6 млрд долларов, чтобы удовлетворить ее неотложные потребности в финансировании на фоне полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

Это крупнейший кредит для Украины с начала полномасштабного вторжения России и первый крупный пакет МВФ для страны в состоянии войны, пишет Reuters.

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Информацию о том, что МВФ одобрил программу для Украины, подтвердил в Telegram народный депутат от Голоса Ярослав Железняк.

21 марта МВФ сообщил о достижении договоренности на уровне персонала о новой четырехлетней программе EFF для Украины на общую сумму SDR11,6 млрд (около $15,6 млрд).

Кабинет министров 24 марта одобрил проект Письма о намерениях правительства и Национального банка Украины МВФ и проект Меморандума об экономической и финансовой политике.

Программу предполагается разделить на два этапа. Первый нацелен на удержание стабильности, рассчитан на 12−18 месяцев, тогда как второй этап, с большими структурными реформами, нацелен на рост и евроинтеграцию.