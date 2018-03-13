МВФ хочет взять на себя главную роль в мировом регулировании криптовалют

Лагард считает, что отвергать криптовалюты было бы не мудро

Международный валютный фонд (МВФ) может играть центральную роль в координации глобального регулирования рынка криптовалют.

Об этом сообщила директор-распорядитель Фонда Кристин Лагард в своем блоге.

"Отвергать криптовалюты было бы не мудро. Мы должны приветствовать их потенциал, но осознавать риски", - заявила глава МВФ.

При этом, она также предупредила о "темной стороне" криптовалют.

"Несмотря на то, что технология блокчейн может радикально изменить многие сферы, помимо финансов, криптовалюты представляют собой опасность, в частности, потому, что могут быть использованы как инструмент отмывания денег и финансирования терроризма", - заявила Лагард.

Еще одной областью риска она назвала финансовую стабильность. "Быстрый рост рынка криптовалют, его высокая волатильность и слабо выраженная связь с традиционным финансовым миром могут создать новые уязвимости", - отметила Лагард.

Глава МВФ заявила о необходимости принятия мер в ответ на существующие риски, отметив, что Фонд может играть центральную роль в этом процессе.

"Ни одна из стран не сможет справиться с этой угрозой в одиночку, - считает она. - МВФ имеет уникальную позицию, являясь форумом для нахождения ответов на вопросы о рынке криптовалют".

Предложения Лагард в плане регулирования рынка криптовалют включают меры по защите потребителей, использование инструментов биометрии, криптографии и искусственного интеллекта для быстрого выявления подозрительных транзакций, а также введение единых правил для рынка в различных странах.

Главы центробанков и финансовых ведомств государств G-20 обсудят вопросы регулирования рынка криптовалют в ходе предстоящей на следующей неделе встрече в Буэнос-Айресе.

Отметим, что в Украине до сих пор не решен вопрос правового статуса как криптовалют в целом, так и их майнинга в частности. Например, Национальный банк Украины заявил, что не может признать криптовалюту валютой и предупреждает о рисках мошенничества.

При этом, в прошлом году ряд народных депутатов предложили Верховной Раде легализировать оборот криптовалют в Украине, зарегистрировав два законопроекта - №7183 и №7183-1.

Однако, Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку отказалась поддержать эти законопроекты в том виде, в котором они были поданы.

Кроме того, в парламентском комитете по вопросам информатизации и связи выступили за законодательное разделение майнинга и криптовалют.