МВФ хочет взять на себя главную роль в мировом регулировании криптовалют

Международный валютный фонд (МВФ) может играть центральную роль в координации глобального регулирования рынка криптовалют.
Об этом сообщила директор-распорядитель Фонда Кристин Лагард в своем блоге.
"Отвергать криптовалюты было бы не мудро. Мы должны приветствовать их потенциал, но осознавать риски", - заявила глава МВФ.
При этом, она также предупредила о "темной стороне" криптовалют.
"Несмотря на то, что технология блокчейн может радикально изменить многие сферы, помимо финансов, криптовалюты представляют собой опасность, в частности, потому, что могут быть использованы как инструмент отмывания денег и финансирования терроризма", - заявила Лагард.
Еще одной областью риска она назвала финансовую стабильность. "Быстрый рост рынка криптовалют, его высокая волатильность и слабо выраженная связь с традиционным финансовым миром могут создать новые уязвимости", - отметила Лагард.
Глава МВФ заявила о необходимости принятия мер в ответ на существующие риски, отметив, что Фонд может играть центральную роль в этом процессе.
"Ни одна из стран не сможет справиться с этой угрозой в одиночку, - считает она. - МВФ имеет уникальную позицию, являясь форумом для нахождения ответов на вопросы о рынке криптовалют".
Предложения Лагард в плане регулирования рынка криптовалют включают меры по защите потребителей, использование инструментов биометрии, криптографии и искусственного интеллекта для быстрого выявления подозрительных транзакций, а также введение единых правил для рынка в различных странах.
Главы центробанков и финансовых ведомств государств G-20 обсудят вопросы регулирования рынка криптовалют в ходе предстоящей на следующей неделе встрече в Буэнос-Айресе.
Отметим, что в Украине до сих пор не решен вопрос правового статуса как криптовалют в целом, так и их майнинга в частности. Например, Национальный банк Украины заявил, что не может признать криптовалюту валютой и предупреждает о рисках мошенничества.
При этом, в прошлом году ряд народных депутатов предложили Верховной Раде легализировать оборот криптовалют в Украине, зарегистрировав два законопроекта - №7183 и №7183-1.
Однако, Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку отказалась поддержать эти законопроекты в том виде, в котором они были поданы.
Кроме того, в парламентском комитете по вопросам информатизации и связи выступили за законодательное разделение майнинга и криптовалют.
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