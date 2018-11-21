МВФ и Всемирный банк призвали реформировать небанковский сектор в Украине

Всемирный банк и Международный валютный фонд призывают Верховную Раду принять в целом законопроект о сплите двух регуляторов - Нацбанка и Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку вместо нынешней системы с третьим регулятором Нацкомфинуслуг.

Об этом сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, передает агентство Интерфакс-Украина.

"Нужно привести регулирование и надзор к международным стандартам, как это происходит в банковском секторе. Наиболее эффективным способом достижения этого является консолидация регулирующих органов, переход от трех регуляторов финансового сектора к двум", – заявил он.

Люнгман считает, что реформа банковского сектора уже достигла хороших результатов, однако реформирование небанковского финансового сектора все еще отстает. По его словам, из-за этого небанковский сектор не способствует устойчивому развитию экономики.

Директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен также указала, что в течение последних четырех лет Украина реформировала банковский сектор, однако практически ничего сделала для небанковской финансовой системы.

По ее словам, риски можно устранить только путем реформ, включая реформу регуляторной системы финансового сектора для независимого и эффективного надзора за небанковским финансовым сектором.

Напомним, что Верховная Рада 7 июля 2016 года поддержала в первом чтении законопроект О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно консолидации функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг.

Предлагается разделить функции НКЦБФР. Согласно документу, надзор и регулирование рынка страховых, лизинговых и факторинговых компаний, кредитных союзов, бюро кредитных историй, ломбардов и других финучреждений должен перейти к Нацбанку.

НКЦБФР будет регулировать негосударственные фонды: пенсионные, финансирования строительства, операций с недвижимостью.