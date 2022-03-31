Бывшая «дочка» бывшего Сбербанка. Ощад начал выплачивать возмещения по вкладам клиентам МР Банка 31 марта, 13:53 Цей матеріал також доступний українською Ощадбанк выплачивает возмещения по вкладам в МР Банке — бывшей «дочке» российского Сбербанка в Украине (Фото:Ощадбанк / Flickr)

Ощадбанк начал выплаты гарантированных сумм возмещений вкладчикам АО Международный резервный банк (МР Банк, бывшая украинская «дочка» российского Сбербанка).

Общая сумма возмещений составляет около 1,2 млрд грн, сообщили в Ощаде.

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Для получения гарантированного возмещения вкладчикам МР Банка необходимо обратиться в отделения Ощадбанка (перечень работающих отделений — по этой ссылке). Гарантированная сумма, которую могут получить вкладчики, — 200 тыс. грн, комиссии и сборы с вкладчиков не взимаются.

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Как сообщалось, в 2021 году Ощадбанк окончательно выиграл у российского Сбербанка суд за использование торговой марки на территории Украины.

Как следствие в декабре 2021 года «дочка» Сбербанка в Украине была переименована в МР Банк.

После полномасштабного вторжения РФ Нацбанк Украины лишил российский банк лицензии, а Фонд гарантирования начал проводить выплаты.

Ранее сообщалось, что Ощадбанк начал выдавать украинцам пенсии и другие социальные выплаты независимо от их места регистрации и проживания.

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