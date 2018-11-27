Москва отказалась признавать выигрыш Ощадбанка на $1,3 млрд

Москва не признала положительное решение гаагского арбитража по иску Ощадбанка к России

Москва не признала положительное решение гаагского арбитража по иску украинского государственного Ощадбанка о компенсации убытков на $1,3 млрд в связи с утраченными в Крыму инвестициями.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции России на запрос агентства Интерфакс.

"Российская Федерация не признает решение международного арбитража при Постоянной палате Третейского суда в Гааге, вынесенное 26 ноября 2018 года, в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска Государственного ощадного банка Украины к РФ", – говорится в сообщении.

Там также добавили, что Минюст России будет предпринимать все необходимые меры для обеспечения представления и защиты интересов РФ в связи с вынесением указанного арбитражного решения.

Накануне Ощадбанк распространил сообщение, что арбитражный суд в Париже принял решение удовлетворить требование о компенсации убытков учреждения в связи с утраченными в Крыму инвестициями.

Решение является окончательным и обязательным для сторон. Стороны обязаны выполнять арбитражное решение без промедления. Кроме суммы возмещения в $1,3 млрд будут также начисляться проценты с момента вынесения решения до момента фактической компенсации. Ощадбанк является первой компанией, 100% акций которой принадлежат государству, и первым банковским учреждением, которое выиграло дело против Российской Федерации по убыткам, полученным в результате аннексии Крыма.

В целом объем искового заявления Ощадбанка против Российской Федерации со всеми приложениями составил более 30 тыс. страниц. Арбитражное разбирательство началось в январе 2016 года, а слушания в Париже - в марте 2018 года.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство. По состоянию на март 2014 года банк располагал крупнейшей банковской сетью в Крыму, насчитывавшей 294 территориально обособленных безбалансовых отделения.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2018 года по размеру чистых активов Ощадбанк занимал 2-е место среди 83 действовавших в стране банков.