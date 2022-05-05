Опустили до уровня «блошиного рынка». Великобритания лишила Московскую биржу статуса «признанной» 5 мая, 14:27 Цей матеріал також доступний українською Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Фото:Ben Stansall / Pool via Reuters)

Великобритания отозвала у Московской биржи статус «признанной биржи», тем самым лишив инвесторов, торгующих на ней, налоговых льгот.

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Такое решение приняло Управления по налоговым и таможенным сборам Великобритании (HMRC), сообщает Интерфакс.

Московская биржа лишилась своего статуса, поскольку ограничения, наложенные на британских инвесторов по операциям на бирже, не были сняты до 5 мая.

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О намерении лишить биржу этого статуса британские ведомства сообщили еще 19 апреля.

«Это означает, что инвесторы в будущем не смогут получить доступ к определенным налоговым льготам Великобритании при торговле ценными бумагами на МосБирже, но существующие инвестиции будут защищены», — сообщалось тогда в пресс-релизе казначейства Соединенного Королевства.

Финансовый секретарь казначейства Люси Фрейзер заявила ранее, что этот шаг нужно трактовать как четкий сигнал: «нет никаких оснований для новых инвестиций в Россию».

Статус признанной фондовой биржи — это классификация, присваиваемая Управлением по налоговым и таможенным сборам Великобритании для целей налогообложения. Ценные бумаги, торгуемые на признанной фондовой бирже, имеют определенные налоговые льготы.

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