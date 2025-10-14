Обманула почти 300 человек. Украинка с помощью искусственного интеллекта набрала 4 млн грн кредитов на других лиц

Национальная полиция разоблачила группу злоумышленников, которая с помощью искусственного интеллекта открывала счета и оформляла кредиты на других лиц.

В целом 33-летняя украинка, которая во время полномасштабного вторжения выехала в Польшу, и ее сообщники — бывший муж и знакомый — открыли счета от имени не менее 286 граждан Украины, на часть из которых оформили кредиты на более 4 млн грн, сообщили в Нацполиции.

«Женщина получала из неустановленных источников персональные данные пользователей онлайн-банкинга — финансовые номера мобильных телефонов, пароли и коды авторизации. Полученную информацию она передавала другим участникам группы, которые осуществляли несанкционированные входы в мобильные приложения украинских банков, а дальше — в Дію через систему авторизации BankID», — говорится в сообщении.

Получив доступ к электронным кабинетам граждан, злоумышленники загружали цифровые документы пользователей, после чего организатор изготавливала короткие поддельные видео с использованием технологии DeepFake — накладывая лицо потерпевших на собственное.

Эти фейковые видео использовались для прохождения автоматической фото-верификации в банковских онлайн-системах. Таким образом злоумышленники заключили договоры и открыли счета, на которые оформляли кредиты. Полученные средства участники группы переводили на подконтрольные счета в различных финансовых учреждениях. В дальнейшем деньги конвертировали в криптовалюту и обналичивали.

Сделку разоблачили следователи Главного следственного управления Нацполиции при оперативном сопровождении СБУ под процессуальным руководством Офиса генпрокурора. К мероприятиям были привлечены специалисты Минцифры и представители банковских учреждений.

В результате проведенных обысков по местам жительства фигурантов изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, черновые записи и другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

Трем участникам организованной группы сообщено о подозрении в мошенничестве (ч. 5 ст. 190 УК), и в несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем (ч. 5 ст. 361 УК). Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Украине в 2025 году упало количество уголовных производств по мошенничеству.