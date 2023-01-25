Там все полностью наоборот. Гороховский рассказал, по какой модели будет работать stereo by mono в Польше и о начальных инвестициях в проект
Олег Гороховский, совладелец monobank (Фото:Александр Медведев / НВ)
Бюджет первого года для необанка stereo by mono в Польше, который запускает украинский monobank, составит примерно 15 млн евро.
Об этом в интервью Радио NV рассказал сооснователь monobank Олег Гороховский.
По его словам, это — довольно небольшая сумма. К примеру, в Израиле порог входа на рынок необанковских услуг может составлять от 60 млн евро.
Два mono — это stereo. monobank открывает банк в Польше
«Это бюджет первого года. Очень большую часть, кстати, составляет то, что нам нужно платить за каждого клиента, который откроет у нас счет, нашему провайдеру, с которым мы договорились о сотрудничестве (польская дочка бельгийского банка Aion, — ред.). В Польше у нас так называемый Bank as a Service (BaaS). То есть, есть провайдер, имеющий банковскую лицензию, предоставивший нам возможность использовать их баланс для того, чтобы продавать продукты, но это стоит денег», — объяснил Гороховский.
Эта схема кардинально отличается от той, по которой monobank работает в Украине, при которой Универсалбанк зарабатывает все деньги и платит mono лицензионные платежи за все разработки.
«А там (в Польше, — ред.) совсем другая модель. Там лицензия другая, мы платим им за сервис и будем оставлять себе все, что заработали. Это полностью наоборот», — рассказал Гороховский.
Он также раскрыл акционеров польского проекта. Кроме самого Гороховского, это — Михаил Рогальский и Вадим Ковалев. «Другие партнеры пока — пассивные акционеры, они не занимаются активно операционной деятельностью», — добавил он.
Также, по словам Гороховского, stereo by mono получил 140 тысяч предзаказов в Польше за первые три дня.
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