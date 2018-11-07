monobank запустил новые продукты

Первый в Украине mobile-only банк – monobank – решил валютные карты и депозиты.

Об этом сообщил сооснователь monobank и бывший руководитель IT-департамента Приватбанка Дмитрий Дубилет на своей Facebook-странице.

"Сегодня мы делаем самое большое и масштабное обновление в истории monobank", – пишет он.

Так, теперь любой клиент банка может выпустить виртуальную карту в долларах и евро. Эти карты можно добавить в Apple Pay и Google Pay, платить ими в интернете, круглосуточно переводить с них деньги на гривневую карту (свою или чужую).

Пополнять валютные карты можно наличными в отделениях банка Универсал и ТАС, а также через swift платеж.

"Само собой, ждем дерегуляцию, чтоб запустить покупку валюты прямо в приложении", – добавил Дубилет.

Также у клиентов банка появилась возможность открывать валютные депозиты. Внести деньги можно так же, как на валютные карты, а получить "без комиссии кешем в отделении или на валютную карту".

Еще одна новинка в депозитах – теперь они с возможностью пополнения, а также капитализацией (когда проценты прибавляются к телу).

"И, наконец, еще одна приятная доработка. Мы сделали сервис перевыпуска карты (на случай, например, утери). Раньше это делалось через чат, а теперь – прямо в приложении", – добавил основатель monobank.

Версия для Android уже доступна, для iOS – появится в ближайшее время.

monobank разработали в Fintech Band экс-менеджеры национализированного Приватбанка. Он представляет собой b2b-платформу по выпуску кредитных карт, которая не принадлежит конкретному банку, но позволяет банкам подключаться на партнерских условиях. Первыми подключиться к ней решили iBox Bank и Universal Bank. На данный момент monobank работает только с Universal Bank бизнесмена Сергея Тигипко.