monobank запустил новые продукты

Первый в Украине mobile-only банк – monobank – решил валютные карты и депозиты.
Об этом сообщил сооснователь monobank и бывший руководитель IT-департамента Приватбанка Дмитрий Дубилет на своей Facebook-странице.
"Сегодня мы делаем самое большое и масштабное обновление в истории monobank", – пишет он.
Так, теперь любой клиент банка может выпустить виртуальную карту в долларах и евро. Эти карты можно добавить в Apple Pay и Google Pay, платить ими в интернете, круглосуточно переводить с них деньги на гривневую карту (свою или чужую).
Пополнять валютные карты можно наличными в отделениях банка Универсал и ТАС, а также через swift платеж.
"Само собой, ждем дерегуляцию, чтоб запустить покупку валюты прямо в приложении", – добавил Дубилет.
Также у клиентов банка появилась возможность открывать валютные депозиты. Внести деньги можно так же, как на валютные карты, а получить "без комиссии кешем в отделении или на валютную карту".
Еще одна новинка в депозитах – теперь они с возможностью пополнения, а также капитализацией (когда проценты прибавляются к телу).
"И, наконец, еще одна приятная доработка. Мы сделали сервис перевыпуска карты (на случай, например, утери). Раньше это делалось через чат, а теперь – прямо в приложении", – добавил основатель monobank.
Версия для Android уже доступна, для iOS – появится в ближайшее время.
monobank разработали в Fintech Band экс-менеджеры национализированного Приватбанка. Он представляет собой b2b-платформу по выпуску кредитных карт, которая не принадлежит конкретному банку, но позволяет банкам подключаться на партнерских условиях. Первыми подключиться к ней решили iBox Bank и Universal Bank. На данный момент monobank работает только с Universal Bank бизнесмена Сергея Тигипко.
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