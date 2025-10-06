Раньше Украины. Молдова стала частью Единой зоны платежей в евро

«Интеграция Молдовы в SEPA является историческим моментом для национальной финансовой системы и подтверждает европейский путь страны», — заявила президент Нацбанка Молдовы Анка Драгу, сообщает Интерфакс-Украина.

По данным Нацбанка Молдовы, ранее стоимость международного перевода из Молдовы составляла от 20 до 200 евро. После присоединения к SEPA платеж будет обрабатываться по внутренним тарифам и стандартам Евросоюза, «всего за несколько евро или даже бесплатно».

По оценке центробанка страны, молдавские экспортеры за счет снижения транзакционных издержек в торговле с ЕС смогут сэкономить около 20 млн евро в год.

На данном этапе статус участника SEPA получили восемь молдавских банков.

Молдова инициировала процесс присоединения к SEPA в январе 2024 года, подав официальную заявку в Европейский платежный совет. 6 марта 2025 года ЕПС одобрил включение Молдовы в географическую зону SEPA.

В 2024 году между Молдовой и странами SEPA было совершено около 830 тыс. транзакций на общую сумму 11,8 млрд евро.

Ранее сообщалось, что на парламентских выборах в Молдове 28 сентября одержала победу проевропейская партия действующего президента Майи Санду.

SEPA (Единая зона платежей в евро) — европейская система, позволяющая осуществлять переводы в европейской валюте между платежными системами стран-участниц на одинаковых условиях. SEPA объединяет страны-члены ЕС, Великобританию, страны Европейской экономической зоны, Швейцарию, Андорру, Монако, Сан-Марино и Ватикан.