Минфин запустит мобильное приложение для уплаты налогов

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Уплатить налоги можно будет с мобильного телефона

Уплатить налоги можно будет с мобильного телефона

Министерство финансов в рамках работы над упрощением процесса уплаты налогов готовит запуск мобильного приложения, с помощью которого можно будет платить налоги.

Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк на встрече с представителями бизнеса 31 мая в Киеве.

"Мы сейчас работаем с некоторыми провайдерами над мобильным приложением, которое будет содержать часть функционала электронного кабинета (налогоплательщика - ред.)", – сказал министр.

По его словам, прямо в мобильном телефоне можно будет провести необходимые платежи.

Данилюк напомнил, что в Украине уже внедрили такие платежные системы как Google Pay и Apple Pay. "Так почему мы не можем платить налоги таким же способом?", - резюмировал министр.

Кроме того, Кабинет министров в ближайшее время намерен упростить регистрацию кассовых аппаратов, добавил министр финансов.

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