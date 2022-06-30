В Украине запустили сервис онлайн-бронирования курса валют 30 июня, 14:08 Новости компаний Treeum

Финансовый сайт «Минфин» запустил сервис онлайн-бронирования курса валют в приложении Минфин Валюта. Фичу анонсировали накануне войны, однако из-за российского вторжения запуск пришлось отложить.

Теперь, просто воспользовавшись приложением вы можете:

зафиксировать курс валюты онлайн. Даже если к моменту обмена курс изменится, вы заберете валюту по утвержденному курсу.

гарантировать наличие нужной суммы в банке. Валюту в нужном объеме отложат в выбранном отделении банка специально под заказ.

«Онлайн-бронирование курса в приложении Минфин Валюта — первый подобный сервис в Украине. С ним, как минимум, больше не нужно волноваться по поводу валютных колебаний», — Наталья Шишацкая, руководитель валютного бизнеса Treeum.

Первый банк-партнер, у которого можно забронировать курс — Unex Bank, в приложении он отмечен пометкой «Доступный обмен». Бронировать валюту можно в 16-ти отделениях банка по всей Украине. Ближайшее к вам отделение будет показано в приложении.

Чтобы получить наличные по забронированному курсу нужно:

создать заявку на бронирование курса и суммы валюты в приложении ( заявка действует в течение одного рабочего дня);забрать наличную валюту в выбранном отделении банка в указанное время. забрать наличную валюту в выбранном отделении банка в указанное время.



Загрузить приложение можно по этой ссылке.

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