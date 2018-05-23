Минфин взял в "долларовый" долг несколько миллиардов гривен

Министерство финансов Украины на аукционах во вторник, 22 мая, после двухмесячного перерыва предложило к продаже долларовые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), однако объем их размещения упал почти в 2,5 раза – до $272,3 млн, несмотря на повышение ставок отсечения до 5,6-5,65%.

Об этом свидетельствуют данные ведомства, передает Интерфакс-Украина.

Так, Минфин отказался лишь от одной небольшой заявки на $0,1 млн на бумаги с погашением через 518 дней, в которой продавец просил 5,6% годовых.

Ставки отсечения по 518-дневным ОВГЗ были установлены на уровне 5,4%, 630-дневным – 5,6% и 721-дневным – 5,65% годовых, что позволило удовлетворить 19 из 20 заявок.

Объем продаж бумаг на 518 дней составил $57,7 млн, на 630 дней – $101,3 млн и на 721 день – $113 млн.

Гривневый экевивалент привлеченных средств составил 7,3 млрд грн по курс НБУ.

Помимо того Минфин привлек по 82 млн грн от продажи самых "коротких" 77-дневных гривневых бумаг и самых "длинных" с погашением через 973 дня, предложив по ним прежние ставки – 17,44% и 16,1%.

В последний раз долларовые облигации Минфин продал 28 марта, однако тогда сроки их обращения были меньшими. В результате бумаги на 203 дня были проданы под 5,1% на $406,3 млн, на 308 дней – под 5,3% на $179 млн и на 686 дней – под 5,4% на $84,1 млн.