Минфин привлек рекордную сумму на аукционе по ОВГЗ

С начала месяца Минфин привлек $411,4 млн

Министерство финансов Украины на внеплановом аукционе смогло привлечь рекордную для последнего времени сумму – $241,7 млн, удержав ставку на уровне 7% годовых.

Об этом сообщили в ведомстве, передает Интерфакс-Украина.

При этом, Минфин отклонил одну из шести заявок на $0,03 млн под 7,5% годовых. Кроме того, виплачено $501 млн по ранее размещенным валютным ОВГЗ. На следующей неделе Минфину предстоит погасить ОВГЗ в евро на сумму около €200 млн.

Также отмечается, что с начала месяца привлекли $411,4 млн.

Напомним, что на плановых аукционах 16 октября объем продаж долларовых ОВГЗ составил $41,28 млн, что существенно меньше, чем $127,1 млн на аукционах неделю назад и $175,9 млн – на внеплановых аукционах 11 октября.