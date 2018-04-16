Минфин отстранил банк Тигипко от торговли госбумагами

Министерство финансов Украины приняло решение расторгнуть договор с Универсал банком бизнесмена Сергея Тигипко за повторное невыполнение взятых на себя обязательств.

Об этом сообщили в пресс-служба ведомства, передает агентство Интерфакс-Украина.

Универсал Банк (Universal Bank) ранее – банк Универсальный был основан в 1994 году. В 2016 году банк приобрела группа ТАС.

Группа ТАС основана в 1998 году, имеет активы в финансовом и промышленном секторах, сельском хозяйстве, недвижимости, фармацевтике и венчурных проектах. В финансовый сектор группы кроме Универсал банка входят ТАСкомбанк, ВиЭс банк, две страховые компании и ряд других организаций. Основателем и основным акционером группы является Сергей Тигипко.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2018 года по размеру общих активов ТАСкомбанк занимал 20-е место (14,7 млрд грн) среди 84 действовавших в стране банков.

Кроме того, по итогам конкурса Минфин решил включить Альфа-банк, банк Пивденный и Кредобанк в число первичных дилеров на рынке государственных ценных бумаг.

Помимо этого, в УкрСиббанк были направлены письма с предупреждением о возможности исключения его из числа первичных дилеров за невыполнение обязательств.

Минфин также сообщил, что с 14 мая утратят силу нынешние редакции договоров о сотрудничестве на рынке государственных ценных бумаг, в связи с чем первичным дилерам необходимо их переподписать с Минфином.

Напомним, что первичными дилерами на рынке государственных ценных бумаг являются ОТП Банк, Укргазбанк, Ощадбанк, Ситибанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, УкрСиббанк, Укрсоцбанк, Укрэксимбанк, а также Приватбанк, получивший этот статус при предыдущем обновлении списка в июле прошлого года.