Минфин назвал, на сколько увеличится внешний долг Украины в следующем году

Украина в лице Министерства финансов намерена в 2019 году выйти на внешние долговые рынки с размещением еврооблигаций на $3,5 млрд, или 102,9 млрд в гривневом эквиваленте.

Таките показатели заложены в проекте Государственного бюджета на 2019 год, соответствующий законопроект №9000 зарегистрирован в Верховной Раде 15 сентября.

Срок обращения ценных бумаг, предположительно, составит 5-15 лет.

Помимо этого, Минфин рассчитывает привлечь 1,5 млрд грн у Международного банка реконструкции и развития (МБРР) в рамках проекта модернизации системы социальной поддержки населения и 18,4 млрд грн макрофинансовой помощи от Европейского Союза.

Общий объем внутренних заимствований планируется на уровне 202 млрд грн, в том числе 6 млрд грн за счет размещения девятимесячных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), 8 млрд грн – восьмимесячных, 10 млрд грн – годовых, 19 млрд грн – трехмесячных. Эти выпуски будут номинированы в гривне. Еще 13 мдрд грн планируется привлечь за счет размещения пятилетних ОВГЗ, 58,694 млрд грн – трехлетних и 87,325 млрд грн – двухлетних (все – в национальной или иностранной валюте).

Погашения госдолга в следующем году планируются в сумме 272,3 млрд грн, в том числе внешнего – 121,8 млрд грн.

Помимо этого, 145,2 млрд грн будет направлено на обслуживание госдолга, в том числе 56,4 млрд грн – внешнего.

Как известно, на 2018 год было запланировано увеличение займов Минфином на 231,9 млрд грн, в том числе на внешних рынках – на 108,2 млрд грн. Общие выплаты по госдолгу в 2018 году за счет средств госбюджета планируются на уровне 305,9 млрд грн, из которых по внешнему долгу – 37%, или 112,6 млрд грн.

Ранее сообщалось, что соотношение прямого государственного долга Украины к валовому внутреннему продукту (ВВП) по итогам первого полугодия 2018 года сократилось до 63%.

Правительство Украины в конце августа этого года пересмотрело среднесрочную стратегию управления государственным долгом, установив более жесткие цели по сокращению прямого государственного госдолга в отношении к ВВП, в частности, о снижении его до 60% ВВП к концу текущего года вместо ранее намеченной планки в 62% ВВП. Документ предполагает до конца 2019 года достичь 52% и до конца 2020 года иметь долг не более 49% ВВП.