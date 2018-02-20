Минфин начал подготовку к принятию бюджета на следующий год

Министерство финансов Украины начало процесс подготовки проекта Бюджетной декларации на 2019-2021 годы.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Проект документа будет формироваться на 3-летнюю перспективу", - отметили в ведомстве.

В его основе будет проект Основных направлений бюджетной политики на 2017-2020 годы, которые в прошлом году были подготовлены Минфином.

Как известно, госбюджет на 2018 год Минфин уже разрабатывал на основе среднесрочной бюджетной резолюции. Это был пилотный проект, для внедрения которого были внесены изменения в Бюджетный кодекс.

"Введение среднесрочного бюджетного планирования - это один из приоритетов работы правительства и Минфина. Это системное изменение бюджетной политики, которая обеспечивает стратегический подход к определению приоритетных мероприятий и эффективное распределение ресурсов", - отмечают в ведомстве.

Сейчас в рамках подготовки Бюджетной декларации на 2019-2021 годы, Минфин уже направил письмо главным распорядителям бюджетных средств с целью: получение от них предложений к проекту Основных направлений бюджетной политики на 2019-2021 годы; получение информации об изменениях, которые произошли в системе главных распорядителей бюджетных средств.

Ранее сообщалось, что в 2018 году доходы госбюджета установили на уровне 913,6 млрд грн, что на 142,3 млн больше, чем в прошлом году. Расходы предусмотрены в сумме 988,6 млрд грн, что на 147 млн больше, чем в прошлом году. Дефицит государственного бюджета в 2018 году составит 75 млрд грн (2,4% ВВП).

Также в госбюджете на 2018 год предусмотрели рост ВВП на уровне 3%, а инфляцию – 9%.