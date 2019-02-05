Милованов о монетизации субсидий: Не уверен, что это может повлиять на результат выборов Сегодня, 18:30 21 Цей матеріал також доступний українською Національний банк України via Facebook Милованов прокомментировал возможное влияние монетизации субсидий на исход выборов Національний банк України via Facebook

Заместитель главы Совета Национального банка Тимофей Милованов прокомментировал степень влияния монетизации субсидий на избирателей.

"Конечно, она делается в марте из-за того, что перед выборами; ради того, чтобы показать, предоставить конкретные деньги людям, чтобы они были поощрены. Во-первых, не понятно, сработает ли это. <...> Все помнят "Юлину тысячу" [неофициальное название программы 2008 года правительства Юлии Тимошенко по выплате компенсаций вкладчикам бывшего Сбербанка СССР, - Ред.], но я не уверен, что полторы тысячи субсидий сегодня могут серьезно повлиять на исход выборов", - заявил он в эфире Радио НВ.

По словам Милованова, Украина является развивающейся демократией, где поддерживается баланс разных сил, поэтому подобный шаг по привлечению избирателей не будет эффективным.

"Да, они используют еще старые методы, где им разрешается, где выходит у них, но становится все сложнее и сложнее. Поезд тот ушел. И те люди, кто не понимает, что старые методы уже не работают так эффективно, что сегодня нужно действительно общаться и работать демократическими методами, будут проигрывать, со временем отпадать", - сказал экономист.

В то же время замглавы Совета НБУ подчеркнул, что монетизация как процесс является "философски и экономически правильным" механизмом, однако государство, по его словам, в настоящее время не доверяет гражданам в вопросах распоряжения бюджетными деньгами.

Напомним, 27 декабря 2018 года Кабинет министров Украины утвердил механизм монетизации субсидий для конечного потребителя.

С 1 марта 2019-го ожидается выплата субсидий наличными средствами, тогда как безналичная форма выплат осуществляется с 1 января.