Никогда не был миллиардером. Forbes оценил состояние Зеленского 20 апреля, 18:39 Цей матеріал також доступний українською Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Состояние президента Украины Владимира Зеленского достигает максимум $20 млн.

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Такую оценку сделал журнал Forbes Украина.

Издание отмечает, что в соцсетях распространяется информация о том, что Зеленский якобы миллиардер с состоянием в $1,4 млрд, однако эта информация не соответствует действительности.

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Основной актив Зеленского – это 25%-ная доля в Квартал 95, группе компаний, выпускающих юмористические программы. Свою долю бывший комик передал партнерам после избрания президентом.

Квартал 95 владеет правами на сериал Слуга народа, который был в каталоге стримингового сервиса Netflix между 2017-м и 2021 годами. Компания снова купила права на сериал в марте этого года после начала РФ войны против Украины.

По оценке Forbes Украина, годовой доход компании составляет примерно $30 млн, а доля Зеленского оценивается в $11 млн.

У украинского президента также есть квартира в одном из самых дорогих домов в центре Киева. Отмечается, что "по западным стандартам, она достаточно скромная". Forbes оценивает весь портфель недвижимости Зеленского в $4 млн. В него также входят две другие квартиры, которыми он владеет единолично, две квартиры с частичным правом собственности, один коммерческий объект недвижимости и пять паркомест.

Кроме этого, президент Украины и его супруга Елена Зеленская имеют общий банковский счет с $2 млн наличных и государственными облигациями. Остальные их активы, среди которых два автомобиля и драгоценности, стоят не больше $1 млн, пишет издание.

Напомним, что в глобальный рейтинг Forbes попали семь миллиардеров из Украины. В первую тысячу богатейших людей мира попал только Ринат Ахметов (687-е место) с состоянием в $4,2 млрд. По сравнению с прошлогодним рейтингом его состояние сократилось на $3,4 млрд из-за войны в Украине.

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