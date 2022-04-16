Экономика восстанавливается. Металлурги и айтишники начали активно продавать валюту — НБУ 16 апреля, 14:17 Цей матеріал також доступний українською Международные резервы Украины выросли по итогам марта (Фото:НБУ / Flickr)

Международные резервы Украины на 15 апреля составляют $27,4 млрд. При этом к началу апреля они выросли на 2% по сравнению с началом марта.

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Об этом представители НБУ рассказали на встрече с Европейской Бизнес Ассоциацией и Американской торговой палатой 15 апреля.

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«Валютные резервы страны составляют $27,4 млрд, что стало возможным благодаря поддержке международных партнеров — МВФ, ЕС (предоставивших первый транш в 600 млн евро), ЕБРР и т. д. Всего объем помощи, полученный от международных партнеров составляет $3,8 млрд», — сообщили в Ассоциации по итогам встречи.

Международные резервы Украины по состоянию на 1 апреля 2022 года составили $28,1 млрд, что на 2% больше, чем на начало марта ($27,5 млрд).

Представители Нацбанка также рассказали, что с начала войны объем чистой продажи валюты НБУ составил $2 млрд, и в последнее время наметилась тенденция превалирования предложения валюты над спросом на нее.

Как уточнил Интерфакс-Украина один из участников встречи, замглавы НБУ Юрий Гелетий, предложение валюты в апреле начало превышать спрос на нее на безналичном рынке со стороны юрлиц. По его словам, рост вызван за счет постепенного возобновления работы предприятий горно-металлургического комплекса, компаний из сферы IT-услуг.

Представители Нацбанка также указали, что пока не видят необходимости в введении обязательной продажи валюты.

Как сообщалось, с 14 апреля НБУ разрешил банкам продавать наличную валюту населению.

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