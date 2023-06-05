Самым щедрым стал Евросоюз. Минфин рассказал, какой объем международной помощи получила Украина с начала года

5 июня, 08:58
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Евросоюз с начала 2023 года перечислил Украине более $8 млрд (Фото:Ursula von der Leyen / Twitter)

Евросоюз с начала 2023 года перечислил Украине более $8 млрд (Фото:Ursula von der Leyen / Twitter)

Украина в 2023 году уже получила от международных партнеров $19, 79 млрд финансовой помощи.

Как сообщили в Министерстве финансов, по состоянию на 1 июня Украина получила:

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— от ЕС $8, 12 млрд;

— от США $6млрд;

— от МВФ $2,7 млрд;

— от Канады $1,76 млрд;

— от Всемирного банка $547млн.

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В 2022 году Украина получила $32, 14 млрд США от международных партнеров.

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Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что международные партнеры предоставят Украине $115 млрд долгосрочной поддержки.

Редактор: Александр Иванов

Теги:   Макрофинансовая помощь Минфин Украины Помощь Запада Поддержка Украины Война России против Украины

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