Самым щедрым стал Евросоюз. Минфин рассказал, какой объем международной помощи получила Украина с начала года
Евросоюз с начала 2023 года перечислил Украине более $8 млрд (Фото:Ursula von der Leyen / Twitter)
Украина в 2023 году уже получила от международных партнеров $19, 79 млрд финансовой помощи.
Как сообщили в Министерстве финансов, по состоянию на 1 июня Украина получила:
— от ЕС $8, 12 млрд;
— от США $6млрд;
— от МВФ $2,7 млрд;
— от Канады $1,76 млрд;
— от Всемирного банка $547млн.
В 2022 году Украина получила $32, 14 млрд США от международных партнеров.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что международные партнеры предоставят Украине $115 млрд долгосрочной поддержки.