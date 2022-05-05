Международная донорская конференция собрала для Украины $6,5 млрд 5 мая, 16:15 Цей матеріал також доступний українською Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

В ходе Международной донорской конференции, посвященной сбору средств для Украины, страны пообещали предоставить $6,5 млрд.

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Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Я только что получил окончательную цифру и очень рад объявить, что все мы смогли мобилизовать 6,5 млрд», — заявил он.

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В частности, посол Японии в Украине Мацуда Кунинори сообщил, что страна вскоре предоставит $300 млн правительству Украины.

Румыния выделит 70 млн евро помощи для поддержки экономики Украины, сообщил премьер-министр страны Николае Чуке.

Австрия пообещала предоставить еще 41,96 млн евро для борьбы с гуманитарным кризисом в Украине и соседних странах.

Финляндия выделит 70 млн евро помощи Украине и отправит дополнительную военную технику, сообщила премьер-министр Санна Марин.

Также президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕС выделит 200 млн евро для внутренне перемещенных лиц в Украине.

Министр финансов Сергей Марченко сообщал, что в марте расходы госбюджета превысили доходы примерно на $2,7 млрд. Украина ожидает, что из-за войны разрыв увеличится до $5−7 млрд в месяц в апреле и мае.

Согласно прогнозу МВФ, из-за развязанной Россией войны дефицит госбюджета Украины в 2022 году увеличится до 17,8% ВВП с 4% ВВП в 2021 году.

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